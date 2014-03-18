البرازيل: نثق في جاهزية ملاعب المونديال قبل الموعد المطلوب

لندن، (إفي): أعرب وزير الرياضة البرازيلي، ألدو ريبيلو، اليوم عن تفاؤله بخصوص الانتهاء من ملاعب كأس العالم 2014 الذي تحتضنه بلاده قبل انطلاق البطولة، معتبرا في نفس الوقت أن "الاحتجاجات السلمية حق للبرازيليين".

وقال ريبيلو في مؤتمر صحفي بالعاصمة البريطانية لندن "لدينا ثقة كبيرة في أن الملاعب ستكون جاهزة في الموعد المطلوب".

يشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كان حدد ديسمبر 2013 كالموعد النهائي لتسليم كل الملاعب البرازيلية، إلا أن الأعمال مستمرة في خمسة من أصل 12 ملعبا.

وبخصوص الانتقادات التي أثيرت حول التأخر في تشييد الملاعب والحادث الذي وقع بملعب (أرينا كورينثيانز) وأسفر عن مصرع عاملين في 27 نوفمبر الماضي، أوضح ريبيلو أنه "توجد جهود حتى لا يتكرر مثل هذا الموقف".

ومن ضمن المخاوف الأخرى التي تتعلق بالمونديال اشتعال موجة جديدة من الاحتجاجات مثل التي خرجت في البرازيل أثناء بطولة كأس القارات العام الماضي وفي الشهور الأخيرة.

وحول هذا الأمر قال المسئول "الاحتجاجات السلمية يضمنها القانون البرازيلي، إلا أن تلك التي تسعى نحو العنف والدمار والاعتداء سيتم منعها".

وكانت الحكومة البرازيلية أعلنت مؤخرا عن الانتهاء من تأهيل 10 آلاف فرد في قوات مكافحة الشغب لمواجهة أي احتجاجات أثناء المونديال.

وتنطلق البطولة في 12 يونيو/حزيران بمباراة بين البرازيل صاحبة الضيافة وكرواتيا.