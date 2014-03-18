حقائق – ريال مدريد لا يقهر منذ 14 عاما .. وأرقام قياسية لرونالدو

يدخل شالكه مواجهة عنيفة في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، وأمال الفريق الألماني تبدو مستحيلة وفقا للحقائق التاريخية.

وتقام المباراة على ملعب سنتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، بعد انتهاء لقاء الذهاب بفوز الملكي 6-1.

ويعرض FilGoal.com حقائق حول ريال مدريد وشالكه قبل المواجهة المرتقبة..

- هذه هي المرة الـ17 على التوالي التي يتأهل فيها ريال مدريد لمرحلة خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا، وهي الأطول عبر تاريخ البطولة.

- وصل ريال مدريد لنصف النهائي في أخر ثلاث بطولات ولكن لم يتأهل الملكي للنهائي منذ 2002.

- ريال مدريد هو الفريق الذي لم يخسر بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع أتليتكو مدريد فقط.

- بايرن ميونيخ هو الفريق الألماني الوحيد الذي هزم ريال مدريد في سنتياجو برنابيو وذلكك في دوري أبطال أوروبا نسختي 1999/2000، و2000/2001.

- ريال مدريد فاز في 13 مباراة من أخر 15 لقاء على ملعبه بدوري أبطال أوروبا، وتعادل في الأثنين الأخرين.. وأخر مرة خسر الميرنجي في مدريد كانت بتاريخ 27 أبريل 2011 من برشلونة.

- ريال مدريد سجل في أخر 32 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو الرقم الأطول عبر التاريخ، وآخر مرة لم ينجح الملكي في التسجيل كانت أمام برشلونة في الهزيمة 2-0 في نسخة 2011.

- ريال مدريد هو الفريق الأكثر تسجيلا هذا الموسم 26 هدفا.

- شالكه لم تسكن شباكه أكثر من أربعة أهداف في تاريخه بدوري الأبطال قبل لقاء الذهاب الذي انتهى 6-1.

- كل أهداف شالكه السبعة هذا الموسم في دوري الأبطال سُجلت في الشوط الثاني.

- شالكه سجل هدفا واحدا في ثلاث مباريات خاضها خارج ملعبه بدوري الأبطال هذا الموسم.

- كريستيانو رونالدو سجل 32 هدفا في آخر 25 مباراة بدوري أبطال أوروبا، وهو هداف البطولة هذا الموسم برصيد 11 هدفا.

- كريم بنزيمة وأنخل دي ماريا أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بدوري الأبطال هذا الموسم برصيد 5 صناعات.

- كلاس يان هونتيلار سجل خمسة أهداف في أخر سبع مباريات بدأها بدوري أبطال أوروبا.