دي خيا: سنهاجم أوليمبياكوس .. ويونايتد يملك الفرصة للتأهل

لندن، (إفي): أعرب الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن أمله في أن يتحسن أداء فريقه خلال المباراة التي سيخوضها غدا أمام أوليمبياكوس اليوناني في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال الأوروبي.

ويتمنى دي خيا أن يهاجم زملاؤه في لقاء الغد "منذ الدقيقة الأولى" من أجل تعويض الهزيمة 0-2 على أرض أوليمبياكوس في لقاء الذهاب.

وقال دي خيا: "نعلم أننا لم نقدم مباراة جيدة في اليونان، لكن في لقاء العودة ومع دعم الجمهور لنا، سنؤدي بشكل طيب، سنقاتل ونهاجم منذ الدقيقة الأولى"، وذلك في تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)ونقلها موقع (الشياطين الحمر).

وتابع حارس المرمى الإسباني: "إذا لعبنا وضغطنا بشكل صحيح، فسيكون لدينا فرصة كبيرة"، وذلك رغم تلقيه ثلاثة أهداف خلال مباراة فريقه أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي أول أمس الأحد.

ويرى دي خيا أن هذا اللقاء يصنف ضمن "المباريات الفاصلة" خاصة وأن دوري الأبطال "هي بطولة بنظام خروج المغلوب ويجب الفوز في المباريات الهامة".

ويعاني فريق المدرب ديفيد مويس بنتائج سيئة على المستوى المحلي، حيث يحتل حاليا المركز السابع في "البريميير ليج" بفارق 18 نقطة عن تشيلسي المتصدر