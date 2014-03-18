تقارير: مدرب برشلونة لن يرفض عرض تدريب في الخليج بنهاية الموسم

برشلونة، (إفي): تشير تكهنات إعلامية رياضية إلى استعداد الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو مدرب برشلونة الإسباني، للرحيل عن الفريق الكتالوني وتولي مسئولية تدريب فريق عربي لدى رحيله بنهاية الموسم.

وأشارت قناة (بي إن سبورتس) إلى أن المدرب الأرجنتيني تستهويه فكرة تولي مسئولية فريق في أي من دول الخليج، لذا فإنه لن يرفض أي عرض قد يصل إليه من هذه المنطقة.

جدير بالذكر أن عدد من المدربين الأرجنتينيين وعلى رأسهم دييجو مارادونا، قد اتجهوا خلال الأعوام الأخيرة لتدريب عدد من الفرق في دول الخليج خاصة مع ارتفاع رواتب المدربين مقارنة بأوروبا.

وكان نادي برشلونة قد نفى أمس صحة التقارير التي أشارت إلى رحيل مارتينو عن الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.