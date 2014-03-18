بعد تعرّضها للسخرية هل يسحب لقب الأم المثالية من فيفي عبده؟

ما أن أعلن عن اختيار الراقصة فيفي عبده للفوز بلقب "الأم المثالية" من قبل نادي الطيران، حتى اشتعل موقعا التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" بالتعليقات الساخرة والصور التي تظهر فيها الفنانة بملابس جريئة، واستنكر آخرون منحها هذا اللقب رغم وجود أمهات يستحقن أكثر هذا اللقب مثل أمهات الشهداء.

الصحافي والناقد أسامة صفار علّق على القضية بقوله "ليست القضية أن فيفي عبده راقصة، وإن كان اختيار الأم المثالية من بين الراقصات حمقاً لا معنى له، لكن القضية أن ما تمثله فيفي بمشوارها الممتد من الصعود مع قيم الانفتاح وانهيار الذوق والقيم وتفشي الفجاجة والفخر بالجهل، إلى فرضها علينا بسلطة الشاشة كمذيعة بعد أن انتهى عمرها الافتراضي كراقصة... كل هذا يؤكد على حالة الاستهبال القيمي والجمالي والجهل بالفن والإعلام والترفيه لا مثيل له في التاريخ".

وتوالت التعليقات الساخرة وأطرف التعليقات كانت "الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً لين الأوساط"، "الحلوة دي قامت ترقص في الفجرية قاموا كرموها الآم المثالية".

وجاء في تعليق آخر "فيفي عبده تستلم جائزة الأم المثالية و نعم الأمهات من البيت للكباريه ومن الكباريه للبيت"

وسخر الممثل محمد محمود من لقب فيفي الجديد فقال "أمي حفظتني جزأين من القرآن قبل أن دخل المدرسة وهى بتقرأ بالعافية، يا ريتك حفظتيني رقصتين يامه.. كان زمانك بتلمي النقطة دلوقتي"

ودافع البعض عن فيفي، معتبراَ أنه يجب الفصل بين عملها كراقصة وبين تعاملها كأم مع أولادها، وأكد آخرون أنها كأم لم تنجب إرهابياً أفضل من الأم التي ترتدي خماراً وتعلم أولادها الحقد وكراهية الآخر.

تنصل من التكريم؟

في سياق منفصل وبعد هذا الهجوم الذي تعرضت له جهة التكريم، قال شادي فؤاد الباشا مدير العلاقات العامة في نادي الطيران على حساب منسوب له على "فيس بوك" إن المسؤول عن تنظيم حفل عيد الأم في النادي هو المدعو عبد الله فضل، نافياً صلته بالمناسبة ونافية علاقة رئيس مجلس إدارة النادي بما حدث، وقال إنه فوجىء بوجود الراقصة فيفي عبده لتكريمها كأم مثاليه، وأوضح أن مشادة حصلت بينه وبين عبد الله بسبب تكريم فيفي عبده دون علم الكابتن وليد مراد الذي لم يحضر الحفل إلا دقيقة واحدة.

وأنهى شادي كلامه قائلاً إن عبد الله فضل نظم هذه الحفلة بقصد شهرته وشهره الراقصة فيفي عبده وبرامجها وإن ثمة إجراءات ستتخذ بحقه.

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