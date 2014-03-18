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لهذا السبب منعت ماجدة الرومي التصوير في حفلها المصري

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لهذا السبب منعت ماجدة الرومي التصوير في حفلها المصري لهذا السبب منعت ماجدة الرومي التصوير في حفلها المصري

طلبت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي من القائمين على حفلها في عدم تصوير الحدث حفاظاً على تنظيمه، وهو ما أغضب محبيها بشكل كبير خاصة وأن الكثيرين منهم لن يتمكنوا من الحضور لنفاذ التذاكر سريعاً، حيث بيعت 1600 تذكرة فقط طبقاً لسعة مسرح قاعة المؤتمرات في مكتبة الإسكندرية الذي سيقام فيه الحفل.
وقد علمت "سيدتي نت" من مصادر داخل الحفل أن السيدة ماجدة حضرت اليوم إلى مصر لإقامة مؤتمراً صحافيا في الإسكندرية في الساعة السابعة مساءاً في فندق فورسيزون، والذي تقيم فيه السيدة ماجدة لمدة ثلاثة أيام على أن تقيم الحفل يوم الخميس في الساعة الثامنة مساءا حتى العاشرة. وسوف تقوم الفنانة بإجراء عدة لقاءات مع القنوات الفضائية يوم الجمعة على أن تعود إلى بيروت مساء الجمعة.
وعن سبب عدم تصوير الحفل أفاد المصدر أنّ الفوضى ستعمّ الحفل في حال سمح للقنوات الفضائية بالدخول، وأوضح المصدر أنه حتى المصورين الفوتوغرافيين لن يدخلوا إلى الحفل، وسيتم توزيع وصور من قبل مصور تابع للمكتبة سيقوم بتصوير الحفل كاملاً.
يذكر أن عناصر من الجيش والشرطة سيقومون بتأمين الحماية للحفل خوفاً من أي تجاوزات.

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