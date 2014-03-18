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النجم الأمريكي داني جلوفر في مصر

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النجم الأمريكي داني جلوفر في مصر النجم الأمريكي داني جلوفر في مصر

توجه النجم الأمريكي الشهير Danny Glover إلى ، حيث كان في استقباله عدد كبير من النجوم المصريين، للمشاركة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية وفي حفل تكريمه شخصيّاً.

وقد رافق Glover كلّ من الفنان الكبير محمود عبد العزيز وزوجته الإعلامية بوسي شلبي، إلى جانب الممثلتين إلهام شاهين ويسرا.

وقد تم استقبال نجم هوليوود على أنغام الموسيقى الشعبية ورقصة التنورة. وقد بدت السعادة واضحة على وجهه، خصوصاً بعد شارك في الرقص وتفاعل مع الأجواء، وبدا كأنه معتاد على هذا النوع من الثقافة العربية.

يُذكر أنّ حفل افتتاح المهرجان سيشهد، إضافة إلى تكريم Danny Glover، تكريم الفنان محمود عبد العزيز والمخرج الغيني Flora Gomes، فضلاً عن عرض فيلم " The Children’s Republic "، من بطولة Glover، ومن إخراج Gomes.

 

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