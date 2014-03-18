6 ابريل : لن نشارك فى التظاهرات غداً..و”الإخوان” فى قمة الجهل والغباء السياسي

قال محمد كمال عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 ابريل، ان الحركة لم ولن تلبى اى دعوات للتظاهر غدا 19 مارس التى اطلقها تحالف دعم الشرعية، وان موقف الحركة واضح للنزول الى الشارع لتصحيح مسار الثورة وليس من اجل عودة اشخاص الى السلطة.

ووصف كمال فى تصريح لوكالة “ONA” دعوة تحالف دعم الشرعية للتظاهر غدا بقمة الغباء والجهل السياسي، بسبب توافق هذا اليوم مع ذكرى استفتاء مارس الاسود الذى كان سبباً كبيرا فى إنحراف الثورة عن مسارها، وكانت جماعة الاخوان وتيار الاسلام السياسي عامل كبير فى دعوة الناس للتصويت بنعم ودغدغة الشعور الدينى للمواطنين، فى حين ان الوطن كان فى احتياج لبناء اساس دستورى قوى عن طريق دستور جديد يتوافق عليه الجميع عقب ثورة يناير مباشرة، ولكن اطماع الاخوان فى الحكم حالت دون ذلك.