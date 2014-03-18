إبراهيم: بأي منطق نفس الحكم يدير مباراتي الزمالك والمصري بالموسم؟

أبدى محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك اندهاشه من إسناد لجنة الحكام لجهاد جريشة إداراة مباراتي الزمالك والمصري في نفس الموسم على نفس الملعب مؤكدا أن سر عصبيته داخل الملعب كانت بسبب القرارات التحكيمية.

وقال إبراهيم لـFilGoal.com "هناك علامات استفهام حول إسناد مباراتي الزمالك والمصري على نفس الملعب لحكم واحد، ليس هناك أي منطق في هذا الأمر".

وأضاف "عصبيتي في الماتش كانت بسبب قرارات جهاد جريشة التي صبت في صالح المنافس، تغاضى عن طرد عبد العزيز توفيق وعن الضرب المتعمد من لاعبي المصري لنا وكلها ساهمت في تغيير مسار المباراة".

وأردف "لم أعترض على الطرد أو الإنذار الثاني الذي حصلت عليه، كل ما في الأمر أنني كنت معترضا على القرارات التحكيمية بشكل عام".

وخرج محمد إبراهيم مطرودا قبل نهاية المباراة بعد تدخل على علاء شعبان لاعب المصري البورسعيدي ليحصل على الإنذار الثاني له بالمباراة.

وتعرض الزمالك لخسارة من المصري البورسعيدي بهدف نظيف هي الأولى للفريق الأبيض تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو.