“قافلة الأمير حسين كمال” تواصل فعالياتها في الصحراء الغربية

تواصل سبعة وعشرين سيارة دفع رباعي تضم علماء وصحفيين ودبلوماسيين وأعضاء من الأسر الحاكمة العربية، فعاليات إحياء ذكرى مغامرات الأمير حسين كمال، في منطقة الجلف الكبير وجبل العوينات والتي مر عليها 90 عام ترويجاً لمنتج السياحة البيئية وسياحة السفاري .

> كانت الرحلة قد بدأت فعالياتها ظهر الجمعة الماضية، حيث توجه الوفد المكون من 70 فرد (30 مصري و40 أجنبي من جنسيات ايطاليا – فرنسا – ألمانيا – كوريا – اسبانيا ) من مطار القاهرة للخارجة ثم انطلقو عبر عربيات دفع رباعي إلى منطقة الجلف الكبير وجبل العوينات ومنطقة بحر الرمال الأعظم ،ثم تنتقل بعد ذلك إلى عين دالة ثم الصحراء البيضاء ثم البحرية والعودة إلى القاهرة يوم 26 من مارس الجاري .

> ومن جانبه ، قال ناصر حمدي ،رئيس هيئة تنشيط السياحة ،أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة ترعى مثل تلك الفعاليات التي تعكس تنوع الأنماط السياحية في مصر وتروج لمنتج السياحة البيئية وسياحة السفاري وفي ضوء الجهود المتواصلة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة خاصة أن الحدث يحظى بتغطية إعلامية مكثفة من قبل وسائل إعلام أجنبية ومحلية .

> يذكر أن الجلف الكبير ،هو موقع معزول في محافظة الوادي الجديد على حدود مصر الجنوبية الغربية مع ليبيا والسودان ويتردد عليه الكثير من السائحون كل عام أحياءا لذكرى اكتشافه ، مساحة هضبة الجلف الكبير 7770 كم من الحجر الجيري والحجر الرملي ، يذكر أنه في سنة 2007 قد أعلن مجلس الوزراء أن منطقة الجلف الكبير محمية طبيعية ،وتضم تلك المحمية جبل العوينات ومنطقة السلكا ووادي صورة وكف المستكاوي والي يضم أكثر من ألفين صورة ونقش من أيام انسان ما قبل التاريخ وأثار فرعونية .