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فتاة صينية توثق انتحارها عبر حسابها علي ” Instagram “

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فتاة صينية توثق انتحارها عبر حسابها علي ” Instagram “ فتاة صينية توثق انتحارها عبر حسابها علي ” Instagram “

 

وثقت فتاة صينية ،اللحظات الأخيرة قبل انتحارها، عبر حسابها الخاص على موقع Instagram، بعدما اكتشفت خيانة حبيبها.

وبحسب موقع “دايلي مايل” البريطاني، فإن الفتاة التي تتخذ “jojostai1012″ اسماً لها على Instagram نشرت صورتين وهي تقوم بحرق الهدايا التي تلقتها من حبيبها بعد اكتشافها أنه كان ينوي الزواج من فتاة أخرى، كما نشرت صورةً ثالثة لها وهي تتدلَّى من شرفتها في إحدى المباني العالية، مباشرة قبل انتحارها.

وكتبت الفتاة تعليقاً على إحدى هذه الصور: “كانت الحياة بائسة جداً خلال الأيام القليلة الماضية. أريد أن أنسى كل شيء وأمنع نفسي من البكاء كل ليلة، لكني عاجزة عن ذلك، لا يمكنني القيام بأي شيء. هذا غير عادل، ولم يعد باستطاعتي تحمُله”.

 

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