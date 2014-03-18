القضاء الإدارى يقضي بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

قضت ، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم إختصاصها في نظر الدعوى المقيمة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث وكامل أبو زيد المحامى بالنقض، والتي طالبا فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والذى كان ينص بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية وما يترتب عليه من آثار ومنها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا .

حيث اسندو فى الدعوى التى اقاموها ، انعدام شرعية ومشروعية القرار، وذلك لصدوره من غير ذى صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013 والمنشور بالجريدة الرسمية، علاوة على عدم صدور بيان أو قرار أو قانون أو تشريع يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا من الرئيس المنتخب والصادر فى شأنه قرار اللجنة العليا للانتخابات بانتخابه رئيساً للجمهورية لأول انتخابات نزيهة.

واضافو فى دعوتهم، ان القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناء على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب وفقا لأحكام دستور 2014، مما يهدد بعدم مشروعية القانون .