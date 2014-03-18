بالصور.. إجراء القرعة العلنية لمشروع إسكان الأسر الأولي بالرعاية باستاد سوهاج

شهد اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج … صباح اليوم القرعة العلنية لمشروع اسكان الاسر الأولي بالرعاية بالصالة المغطاه بالاستاد الرياضي علي 302 وحدة سكنية بمركز ومدينة طما و 65 وحدة سكنية بمركز ومدينة أخميم .

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة لمتابعة اعمال اللجان بجميع المراكز المختلفة لاختيار المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية والتضامن الاجتماعي للاسر الاولي بالرعاية للدخول بالفرعة وفحص جميع التظلمات لضمان وصول الدعم لمستحقيه ممن ليس لديهم سكن أو دخل وهم أولي بالرعاية .

وصرح أنه تم تسكين 287 وحدة بقري ” الدويك ، الأغانة ، الحسنة ، التحرير ، نزلة عبد الله ، العتامنة ، كوم العرب ، كوم اشقاو بالوحدات القروية بام دومة والمدمر والرياينة المعلق بمركز ومدينة طما كما تم تسكين 65 وحدة سكنية بقري نيده وابار الملك بمركز ومدينة أخميم ، لافتا إلي أنه من لم يحالفهم الحظ في هذه القرعة سيتم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لامكانية عمل استثناءه وتسكينه في قريه خارج قريته ، وأضاف أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لإنشاء 8682 وحدة سكنية بالمحافظة لتلبية طلبات الاسكان بالمحافظة .

ومن جانبه قال كمال شلبي رئيس مدينة طما أن الوحدات المتبقيه و 56 وحدة سكنية بطما سيتم تلقي الطلبات عليها ،

> وقال عادل عبد اللطيف رئيس مدينة اخميم أنة تم تسكين 60 وحدة سكنية بإبار الملك بأخميم من اجمالي مستفيدين 65 وتم تسكين 5 وحدات بقرية نيده من اجمالي مستفيدين 17 وهي استكمال لقرعة سابقة تم الطعن والتظلم فيها وسحب الخمس وحدات وعمل قرعة بكل شفافية لوصول الوحدات لمستحقيها .