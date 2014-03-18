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ضبط شرطي لاتهامه بسرقة مصوغات أثناء تفتيش شقة بالمنيا

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ضبط شرطي لاتهامه بسرقة مصوغات أثناء تفتيش شقة بالمنيا ضبط شرطي لاتهامه بسرقة مصوغات أثناء تفتيش شقة بالمنيا

ذهب أرشيفية

ألقت السلطات الأمنية بالمنيا القبض على أمين شرطة لقيامة بسرقة مصوغات ذهبية من إحدى المنازل أثناء قيام حملة أمنية بتفتيش منزل للقبض على أحد المتهمين .

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمالوط يفيد بتقدم “محمد سلامة” 50 سنة ويقيم بقرية شوشة التابعة للمركز ببلاغ يفيد بأنه أثناء قيام حملة أمنية بتفتيش منزل نجله “عمرو” للبحث عنه قام أحد أفراد القوة الأمنية بسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بنجلته “إيمان” 14 سنة .

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أمين شرطة يدعى “ع و.م 30 سنة من قوة المركز بإرتكاب واقعة السرقة, وقام بعدها بوضع المصوغات داخل علبة سجائر و ألقاها داخل دورة المياه حتى يتهرب من الجريمة .

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8212 لسنة 2014 إدارى مركز شرطة سمالوط و أخطرت النيابة العامه لتولى التحقيقات

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