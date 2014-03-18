بالصور.. مؤتمر صحفى بالإسكان لتوقيع بروتوكلات تعاون بين البنوك

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكولات تعاون بين صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، مع البنوك الأربعة الكبرى,وهم بنك مصر والبنك الأهلى المصرى وبنك القاهرة وبنك التعمير والإسكان، وذلك للتعاون المشترك فيما بينهما لتفعيل نشاط التمويل العقارى فى نطاق القانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

> وقال مدبولى، سيبدأ تفعيل البروتوكول ومبادرة البنك المركزى بعدد 10 آلاف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وهى: 6 أكتوبر – العـاشـــر مـن رمضـان – 15 مايو – السادات – بدر – برج العرب الجديدة – بنى سويف الجديدة – الفيوم الجديدة – المنـيـــا الجديدة ــ سوهــاج الجديدة – اسيوط الجديدة – قنا الجديدة – طيبة الجديدة، وبمساحات مختلفة تتراوح بين 57 مترا مربعا و63 مترا مربعا، بأسعار عائد مُخفضة 7% متناقصة سنويا، ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل التى تصل الى 20 عاماً.