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مميش: 2 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس لمشروع تنمية محور القناة

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مميش: 2 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس لمشروع تنمية محور القناة مميش: 2 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس لمشروع تنمية محور القناة

الفريق مميش أثناء اللقاء

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس تخصيص 2 مليار جنيه من إيرادات القناة لإقامة البنية التحتية بمشروع تنمية محور قناة السويس وفق المعايير العالمية.

وأكد الفريق فى مؤتمر طلابي بجامعة قناة السويس حضره د. محمد محمدين رئيس الجامعة أن الموقف المصرية والعربي من قطر لا تأثير له على الناقلات القطرية والسفن العابرة بالقناة ، وأن القناة ملتزمة باتفاقية القسطنطينة التى تسمح بمرور جميع السفن للقناة فى العالم أجمع دون السفن الخاصة بالدول التى فى حالة حرب مع .

وأكد أن قناة السويس ومشروع تنمية محور القناة بعيدان تماما عن أى موقف سياسي وأنه يرفض تسييس المشروع لأنه مصرى وطنى واصفا المشروع بأنه تاريخى يتضمن إقامة أكبر منطقة لوجيستية صناعية وزراعية وتكنولوجيه بالمنطقة ، وأن هناك خطة لإقامة نفقين أسفل قناة السويس بالتعاون مع الصين وأسبانيا فى بورسعيد والإسماعيلية وأن هناك تحالف دولى يتولى وضع التصميمات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتنفيذه فى العام 2015.

وشدد مميش على أن المصلحة العليا والامن القومى للبلاد هما أهم ما يميز المشروع والمشاريع الخاصة به والتى ستلتزم بمعايير عالمية محايدة فى كل ما يتعلق بالإنشاءات والبنية التحية بالمشروع .

وأوضح أنه طلب من المشير مشاركة الجيش فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنية التحتية وفقا للمعايير الدولية ، و باشراف متخصصين فى هذا المجال لكفاءة وسرعة الجيش وجهاز الخدمة الوطنية التابع له .

ونفى مميش أى تأثير لأى قنوات بديلة لقناة السويس تنوى إسرائيل إقامتها ، مؤكدا أنها مجرد دراسات وحتى لو تم تنفيذها فهى ليست ذات عائد اقتصادى إطلاقا مقارنة بقناة السويس التى وصفها بأنها خارج أى منافسة.

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أونا

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