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السبت المقبل .. قطع الكهرباء عن محولات شرق طنطا لإجراء أعمال صيانة

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السبت المقبل .. قطع الكهرباء عن محولات شرق طنطا لإجراء أعمال صيانة السبت المقبل .. قطع الكهرباء عن محولات شرق طنطا لإجراء أعمال صيانة

أرشيفية

أعلن مدير عام التشغيل والصيانة بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى يوم السبت الموافق 22/3/2014 عن محطة محولات شرق طنطا وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة صباح نفس اليوم .

وأشار إلى  أن المناطق التي سوف يتم قطع التيار الكهربي عنها  هي مناطق شارع سعيد حتى طريق الكورنيش ، و سكة المحلة وكوبرى المنصورة ،و شارع الحلو ،وشارع حسن رضوان،شارع بطرس ، شارع المتوكل ،كلية التجارة والشوارع الجانبية ،و حى السلام ،مساكن الكهرباء، و السلخانة ،وخلف نايف عماد ، شارع الساحة الشعبية والشوارع الجابية والفرعية منها .

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