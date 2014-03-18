مالديني: إنهم يدمرون ميلان

اتهم باولو مالديني قائد نادي ميلان الأسبق الجميع في الفريق بتدمير كل إنجازات الروسونيري الذي ساهم المدافع الإيطالي الدولي السابق في البعض منها طوال مسيرته الكروية.

ويحتل ميلان حاليا المركز الـ11 في الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن تلقى خسارة مذلة على يد بارما وسط ملعبه وجماهيره الأسبوع الماضي.

وقال مالديني لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت "بداخلي مزيج من الغضب والإحباط، ليس فقط بسبب النتائج بل لأنه لدي الانطباع أنهم يهدمون العمل الذي قمنا به آخر 10 سنوات".

وأضاف "هذا يشعرني بالسوء فأنا أعلم مدى العمل الذي تم في ميلان لكي نحصل على كل هذه البطولات، أعلم ما الذي جعل ميلان قصة جميلة، هم يدمرون كل شيء".

وقضى مالديني 24 عاما في صفوف ميلان حصد خلالها 7 بطولات دوري و5 دوري أبطال أوروبا كما يعد أحد أفضل لاعبي الفريق طوال تاريخه.