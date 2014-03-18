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محافظ المنوفية ومدير الأمن يشهدان احتفالية “يوم الوفاء”

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محافظ المنوفية ومدير الأمن يشهدان احتفالية “يوم الوفاء” محافظ المنوفية ومدير الأمن يشهدان احتفالية “يوم الوفاء”

شهد الدكتور أحمد فوزي محافظ المنوفية واللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية احتفالية وزارة الداخلية بيوم الوفاء بقرية فينسيا بشبين الكوم لتكريم عدد من القيادات الأمنية المحالة إلي المعاش عرفانا وتقديرا لما قدموه من عطاء في خدمة الوطن .

بدأ الاحتفال بكلمة اللواء أحمد نجيب نيابة عن السادة المكرمون حيث أشار إلي سعادتهم بتقدير الدولة لجهود أبنائها المخلصين وأضاف أن هذا الاحتفال يرجع الفضل فيه للواء أحمد رشدى وزير الداخلية الأسبق باعتباره أول من دعا إلى ضرورة تكريم قيادات الشرطة من خلال الإحتفال بيوم الوفاء.

وفي كلمته أكد مدير الأمن علي أن رجال الشرطة تعمل في ظروف صعبة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد لمواجهة كافة أشكال الأرهاب مضيفا أننا علي الدرب سائرين وسوف نسلم الراية لمن يأتي بعدنا ، وأشار إلى ان وزارة الداخلية لم تنسي أبنائها وأن هذا اللقاء بمثابة تواصل للأجيال ، كما أعلن عن تخصيص 3 منافذ في مديرية الامن و نادي ضباط الشرطة و إدارة مرور المنوفية لتقديم الخدمات الأجتماعية للضباط وأسرهم بالخدمة والمعاش وقام مدير الأمن بتكريم عدد من المحالين علي المعاش .

وأكد محافظ المنوفية علي أن يوم الوفاء اعترافا وتقديرا من الدولة لجهود أبناءها المخلصين من رجال الشرطة لتضحياتهم من أجل رفعة هذا الوطن ودعا رجال الشرطة الي التكاتف والترابط علي قلب رجل واحد للعبور ببلدنا الحبيب من هذه الفترة العصيبة .
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