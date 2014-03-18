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بالفيديو.. مشادة بين مدير العلاقات ورئيس هيئة قصور الثقافة بحضور الوزير والمحافظ ببنى سويف

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بالفيديو.. مشادة بين مدير العلاقات ورئيس هيئة قصور الثقافة بحضور الوزير والمحافظ ببنى سويف بالفيديو.. مشادة بين مدير العلاقات ورئيس هيئة قصور الثقافة بحضور الوزير والمحافظ ببنى سويف

وزير الثقافة الدكتور محمد صابر عرب

وقعت مشادة كلامية بين جمال معوض مدير العلاقات العامة بجهاز مدينة بنى سويف ، والشاعر سعد عبدالرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة عندما هاجم معوض وزارة الثقافة لأنها عطلت استلام المركز الثقافى بجهاز المدينة لأكثر من 15 عاما ولم تقم باستلام المبنى لتجهيزه ليكون مركز ثقافيا لأهالى الصعيد ، رد عبد الرحمن بشدة “لا نريد مزايدات.. اللي عايز يعمل بطل بلاش يعمل على قفانا”.

وطلب الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة من المحافظ ان يساهم معانا في الانتهاء من المشروع والمساعدة بـ50% من تكاليف استكمال المشروع من أجل الثقافة ، فرد المحافظ سنقوم بدراسة الموضوع مع وزارة الاسكان.

وقال الدكتور عرب لوسائل الإعلام المرافقة له في الجولة إن المركز يحتاج لقرابة 25 مليونا لاستكمال إنشائه وافتتاحه لخدمة أهالي بني سويف ، واكتشف بأن المركز الثقافي تم سرقته وقت الثورة من معدات وكابلات أرضية.

 

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