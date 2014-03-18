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بالصور.. وزير التموين ببورسعيد: منظومة الخبز تعاني خلل كبير ولابد من تعديلها

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بالصور.. وزير التموين ببورسعيد: منظومة الخبز تعاني خلل كبير ولابد من تعديلها بالصور.. وزير التموين ببورسعيد: منظومة الخبز تعاني خلل كبير ولابد من تعديلها

وزير ببورسعيد

أعلن وزير التموين الدكتور خالد حنفى عن انه من المقرر زيادة سلع جديدة على التموين مثل العدس والجبن ، وإضافته على البطاقة التموينية , وذلك بعد تعميم تنفيذ وتطبيق برنامج كروت البطاقة الذكية لصرف الخبز للمواطنيين على مستوى محافظات الجمهورية ، جاء ذلك خلال الزيارة المفاجئة التى قام بها الدكتور خالد حنفى وزير التموين لبورسعيد لمتابعة تنفيذ تطوير المنظومة الجديدة لتوزيع رغيف الخبز البطاقة الذكية.

كان برفقه الوزير اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد و محمد المصرى رئيس الغرفة التجارية والمهندس صفوت عمار مدير مديرية التموين ببورسعيد.

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