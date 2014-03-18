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رئيس "نهر الكونغو": الحكومة لا تبحث عن بدائل لتمويل المشروع

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رئيس "نهر الكونغو": الحكومة لا تبحث عن بدائل لتمويل المشروع رئيس "نهر الكونغو": الحكومة لا تبحث عن بدائل لتمويل المشروع

نفى المهندس إبراهيم الفيومى، رئيس مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو، ما تردد حول بحث المصرية عن بدائل لتمويل مشروع نهر الكونغو، مؤكدًا رفضه وفريق العمل التعامل مع البنك الدولى أو أى جهات أجنبية.

وأوضح الفيومى، فى بيان صحفى، اليوم، الثلاثاء، أن الحديث عن التكلفة الغرض منه إثارة البلبلة وخلق فزاعة عند الشعب المصرى، مضيفاً أن المشروع لن يكلف الحكومة المصرية أى أموال، كما لا تقع أى تكلفة على عاتق الشعب المصرى.

وتابع قائلًا "الجهات المعنية هى التى تعرف التكلفة وشكل التمويل، وأى شخص يتحدث عن ذلك يهدف إلى ترويج الشائعات".

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