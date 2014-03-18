تكريم طاقم رحلة فرانكفورت لأدائهم المتميز خلال إضراب المطار الألمانى

قام الطيار هشام النحاس، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، بتكريم طاقم رحلة فرانكفورت رقم 785 لأدائهم فى مواجهة الظرف الطارئ الذى تعرضت له الرحلة، بسبب إضراب موظفى الأمن بمطار فرانكفورت، وانتقال الرحلة والمسافرين للإقلاع من مطار كولون بألمانيا.

واستقبل "النحاس" طاقم الرحلة بمكتبه، وقدم لهم خطابات شكر ومكافأة على دورهم المتميز، وحسن التصرف، والعمل بروح الفريق الواحد خلال هذه الرحلة، بالتعاون مع الزميل محمد القاضى مدير محطة فرانكفورت.

والمكرمون هم كابتن أيمن مأمون، كابتن ساجى البلتاجى، كابتن مساعد شريف الشايب، ومن الضيافة الجوية سيزا أحمد مدير رحلة، أحمد حسن مساعد رحلة، رباب عبد الوهاب، محمد بدر عبد الرحيم، محمد فودة، كريم شويحى، ومن الأمن مصطفى محمد ومحمد حسن خير الله.