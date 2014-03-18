استمتعي مع أحلام برحلة تسوّق باريسيّة

برغم محاولة العديد من الدول انتزاع لقب "عاصمة الموضة" من باريس الفرنسية، إلا أنّ تلك المحاولات باءت بالفشل، وبقيت العاصمة المتألقة تُشكل مقراً لأهم المصمّمين المخضرمين الذين ابتكروا أبرز الماركات العالمية. ولذا، سافرت الفنانة الإماراتية أحلام إلى باريس، عاصمة الأناقة والجمال، لتستمتع برحلة تسوّق، ولتنتقي أجمل الملابس ذات الماركات العالمية الشهيرة.

فهل تريدين خوض تجربة التسوق في أشهر عواصم السحر والجمال؟

"سيدتي نت" يرافقك في جولة شاملة على أشهر مراكز التسوق في باريس:

جادة "الشانزيليزيه"

تمتدّ من شمال غرب باريس، من ساحة "الكونكورد"، إلى موقع "قوس النصر". تُعتبر وجهة مميّزة لعشاق التسوّق، حيث يجتمع السائحون من الجنسيات المختلفة ليجولوا على أشهر المتاجر العالمية، مثل "لويس فويتون" و"هوغو بوس" و"لانسل" و"غيرلان" و"لاكوست"...

وتزخر هذه الجادة بوسائل الترفيه المنوّعة، حيث تُنظّم الاحتفالات الشعبية والعروض العسكرية.

" فوبور سان هونوريه"

هناك تجدين مجموعة هامّة من المتاجر، أهمّها "هيرمس" الذي يمتدّ على 3 طبقات. وتحتوي كلّ طبقة على مجموعة فخمة من المعروضات.

شارع "سان أونوريه" و"بلاس فاندوم"

يحتوي على العديد من متاجر المجوهرات البراقة والماركات المشهورة، منها "شانيل".

"جاليري لافاييت"

تُعدّ من أهمّ المراكز التجارية في باريس وتُشكّل مجمعاً تجارياً للشركات الفرنسية والعالمية الفخمة. تقع الجاليري في شارع "هوسمان"، ولديها 5 فروع موزّعة في أنحاء العالم. تستقبلك من الإثنين إلى السبت، من التاسعة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساءً، باستثناء يوم الخميس، حيث تبقى الجاليري فاتحة أبوابها حتى التاسعة مساءً.

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