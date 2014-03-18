اخسري الكيلوغرامات على طريقة Kim Kardashian

بعد حملها، تعرّضت النجمة العالمية Kim Kardashian إلى انتقادات كثيرة بشأن وزنها الزائد، ممّا دفعها إلى تدارك الأمر، عبر اتّباع حمية "أتكنز" للتخلّص من السمنة واستعادة إطلالتها الجذابة المعهودة.

فهل ترغبين بإنقاص وزنك، على طريقة هذه النجمة المثيرة؟

اختصاصية التغذية دميا مكاري تطلعك على تفاصيل هذا النظام الغذائي، الذي ابتكره طبيب القلب الأمريكي روبرت أتكنز، ويُفقدك حوالى 6 كيلوغرامات خلال شهر.

ترتكز هذه الحمية على "البروتينات"، وتنصح بتجنب استهلاك "الكربوهيدرات" لكونها تدفع الجهاز العضويّ إلى تحويلها إلى دهون بهدف إنتاج الطاقة. فعند إحراقها، تولّد "الكيتونات"، وهي إحدى أنواع السعرات الحراريّة، التي يتمّ التخلّص منها لاحقاً.

ووفقاً للنظرية، فإنّ النظام الغذائيّ الذي يحتوي على القليل من "الكربوهيدرات" يُنتج كميّة أكبر من "الكيتونات"، ما يُساعدك في التخلّص من كميّات أكبر من السعرات الحراريّة مقارنةً بنظام غذائي يقدّم القليل من السعرات الحرارية.

وتُقسّم "الكربوهيدرات" إلى أقسام فرعيّة، مثل "السكريّات المعقّدة"، التي تتألّف من النشويات (الكورن فليكس والطماطم والخضر وغيرها) و"السكريّات البسيطة" المؤلفة من سكر الفاكهة وسكر النشاء وسكر اللبن وسكر القصب (أي السكر الذي يتوافر في الفاكهة والخضر والحليب والعسل وغيرها).

ولكن الأشخاص الذين يخضعون لحمية تفتقر إلى "الكربوهيدرات" يميلون إلى اكتساب الوزن أكثر من هؤلاء الذين يتّبعون الحميات الكلاسيكية؛ وذلك بعد 6 أشهر.ويمكن تفسير اكتساب الوزن مجدّداً بأن الجسد المحروم من السكر يخزّن كلّ السكريات المستهلكة بشكل أكثر فاعليّة للوقاية، لأنّه يتوقّع معاناته من نقص ما في وقت لاحق، وعندها يتحوّل هذا السكر إلى دهون. بالإضافة إلى ذلك، إنّ الأشخاص الذين يحرمون من السكّر لأشهر عديدة يميلون إلى البدء باستهلاكه فور التوقف عن اتّباع الحمية.

ولهذه الحمية بعض الإيجابيات منها:

- عدم الشعور بالجوع خلال النهار، بفضل البروتينات التي تمنح الشعور بالشبع.

- السماح بتناول جميع أنواع الأطعمة، بحيث لا يشعر متّبعها بأنه يخضع لحمية، خصوصاً لمن يرغب في تناول الأطعمة المملحة واللحوم والدهون.

اقتراحات للوجبات اليومية:

_ الفطور:بيض وحصّة من جبن "تشيدر" وسلطة الخضر مع صلصة زيت الزيتون والحامض.

_ الغداء:لحم مفروم، مع البروكولي وحصّة من الجبن.

_ وجبة خفيفة:اللفت والقرنبيط المطبوخ.

_ العشاء:سمك السلمون المرقط (الترويت) وسلطة خضراء مع الأفوكادو وصلصة زيت الزيتون والحامض وزيتون أسود.

ملاحظة:لا يحبّذ اخصاصيو التغذية اتّباع هذا النظام لكونه يحمل العديد من المخاطر التي تظهر في المدى البعيد.

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