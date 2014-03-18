معهد الفلك: بعد غد..اعتدال ربيعى فى مصر ودول شمال الكرة الأرضية

صرح الدكتور أشرف لطيف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأن جمهورية مصر العربية والدول الشمالية فى نصف الكرة الأرضية، ستشهد بلوغ الاعتدال الربيعى فى الساعة السابعة مساء بعد غد الخميس، وذلك إيذانا ببدء فصل الربيع فلكيا.

وقال فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم، إنه فى هذا اليوم ستكون أشعة الشمس عمودية تماما على خط الاستواء الارضى وتشرق الشمس من جهة الشرق تماما وتغرب من جهة الغرب تماما وعلى ذلك يتساوى طول الليل والنهار فلكيا.

وأضاف أنه بعد هذا اليوم تبدأ الشمس فى الشروق من جهة الشرق فى انحراف قليل نحو الشمال بمعدل ربع درجة يوميا، مما يؤدى إلى زيادة طول النهار تدريجيا حتى تصل ساعاته إلى أطول ساعات نهار فى العام فى يوم 21 يونيو القادم، وعندها يحدث الانقلاب الصيفى الذى يؤشر إلى بداية فصل الصيف.