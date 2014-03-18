مصادر بالتعليم: مدير إدارة الامتحانات يمارس عمله ولا صحة لاستبعاده

أكدت مصادر رسمية بوزارة التربية والتعليم، أن أحمد دياب مدير الإدارة العامة للامتحانات يمارس عمله بالإدارة كنائب رئيس لامتحانات الثانوية العامة حتى اللحظة.

ونفت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، ما تردد عن إحالته للشئون القانونية فى ملف بعثات المصريين فى الخارج الذى أثير لغط كبير حوله، لافتا إلى أن دياب لم يتلق أية إخطارات رسمية باستبعاده عن العمل أو الإحالة للتحقيق حتى اليوم.

وأوضح المصدر أن دياب ليس لديه أى موانع عائلية أو قانونية أو رقابية، قد تسبب استبعاده، لأن الوزارة تجرى تحرياتها قبل البدء فى أعمال الامتحانات التى بدأت بالفعل.

كانت وزارة التربية والتعليم قد شهدت أزمة بعد إلغاء الوزير الدكتور محمود أبو النصر نتائج اختبارات المرشحين للسفر فى بعثات بالخارج، بعدما أنهى العاملون الاختبارات الشفهية والتحريرية، ولجأ الوزير لنظام القرعة، وهو الأمر الذى تسبب فى استقالة الدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام، والمستشار أحمد السيسى المستشار القانونى للوزير، بالإضافة إلى مسئولية أحمد دياب كمدير للامتحانات التى تشرف على ملف الخارج، وهو ما تسبب فى مشاكل للفريق المختص.