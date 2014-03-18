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بالصور انتهاء فعاليات مؤتمر إنتل بالإسكندرية

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بالصور انتهاء فعاليات مؤتمر إنتل بالإسكندرية بالصور انتهاء فعاليات مؤتمر إنتل بالإسكندرية

نظم مركز القبة السماوية العلمي، بالتعاون مع شركة إنتل ،معرض “إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة” والذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية للسنة السابعة، بحضور دكتور يسرى الجمل – وزير التعليم السابق، ويعد معرض إنتل مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة معرض مؤهل لمعرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة، والتى تعد أكبر مسابقة علمية في العالم لمرحلة ما قبل الجامعة، وذلك بمشاركة عدد 122 طالب تم اختيارهم من 7 محافظات .

وتم اختيار الفائزين الثلاثة الأوائل للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاشتراك فى مسابقة إنتل الدولية، يذكر أن المشاركين طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 سنة (الصف الثالث الإعدادي – الصف الثالث الثانوي) .

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