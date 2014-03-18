أحد متهمي خلية مدينة نصر يطلب علاجه من فيروس C باختراع الجيش

طلب عادل عوض شحتوا المتهم فى قضية خلية مدينة نصر أثناء محاكمته اليوم ا، أن تصرح له المحكمة كى يتم علاجه من فيروس سى، فرد عليه رئيس المحكمة أن الجيش إخترع جهاز لعلاج هذا المرض وسيتم البدا فى العلاج بداية شهر يوليو القادم، فرد عليه شحتوا أريد أن أن أعالج بهذه الجهاز، وطلب من المحكمة أن تصرح له بالعلاج وإرساله الى مستشفى المعادى للقوات المسلحة، فأكد له رئيس المحكمة “لو هناك إماكنية هننقلك سيتم علاجك”.

وأكد المتهم بانه يعانى من المرض منذ فترة طويلة وان هناك ملف بحالته الصحية بمصلحة السجون ويحتاج الى كشف وتحاليل يومية وانه يريد تجربة اختراع الجيش لعلاجه من هذا المرض اللعين.

أسندت نيابة أمن الدولة الى المتهمين فى هذه القضية إتهامات تأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والتخطيط لإرتكاب أعمال إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية.