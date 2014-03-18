مصرع سيدة عقب وصولها للمستشفى مصابة بكدمات وجروح بمركز أبو تيج بأسيوط‎

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطار من مستشفى أبوتيج المركزى يفيد بوصول المدعوة إ”عتماد . أ . ص ” -60 سنة -ربة منزل ومقيمة شارع الرهبة مصابة بجروح بالجبهة وفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ وتوفيت بعد تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى قبل وصولها الى المستشفى.

وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعى بالأذن يرجح أن تكون ناتجة عن نزع قرط ذهبى منها بالعنف ، وبمعاينة منزل المذكورة تبين عدم وجود أية آثار عنف بالمنافذ ووجود آثار لضيافة أشخاص داخل المنزل.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ، وبسؤال نجلها المدعو عصام . هـ . م -41 سنة- عامل ومقيم طرف والدته قرر عدم وجود خلافات بينهم وآخرين ، ولم يتهم أو يشتبه بأحد.

وتحرر محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة .