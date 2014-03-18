أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مصرع سيدة عقب وصولها للمستشفى مصابة بكدمات وجروح بمركز أبو تيج بأسيوط‎

Google+ Print
مصرع سيدة عقب وصولها للمستشفى مصابة بكدمات وجروح بمركز أبو تيج بأسيوط‎ مصرع سيدة عقب وصولها للمستشفى مصابة بكدمات وجروح بمركز أبو تيج بأسيوط‎

اللواء أبوالقاسم أبوضيف مدير امن أسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط إخطار من مستشفى أبوتيج المركزى يفيد بوصول المدعوة إ”عتماد . أ . ص ” -60 سنة -ربة منزل ومقيمة شارع الرهبة مصابة بجروح بالجبهة وفروة الرأس واشتباه نزيف بالمخ وتوفيت بعد تحويلها لمستشفى أسيوط الجامعى قبل وصولها الى المستشفى.

وبمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعى بالأذن يرجح أن تكون ناتجة عن نزع قرط ذهبى منها بالعنف ، وبمعاينة منزل المذكورة تبين عدم وجود أية آثار عنف بالمنافذ ووجود آثار لضيافة أشخاص داخل المنزل.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ، وبسؤال نجلها المدعو عصام . هـ . م -41 سنة- عامل ومقيم طرف والدته قرر عدم وجود خلافات بينهم وآخرين ، ولم يتهم أو يشتبه بأحد.

وتحرر محضر بالواقعة ، وجار العرض على النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا