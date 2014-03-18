الأمن ينهي مؤتمر تحالف دعم الشرعية بإعتباره داعم لجماعة إرهابية

أنهى الأمن مؤتمر ما يسمى بتحالف دعم الشرعية الداعم لجماعة الإخوان والذي عقد بمقر حزب الاستقلال “العمل سابقا” ، بدعوى أن المؤتمر يدعم جماعة إرهابية ، فيما كان كان المؤتمر مخصصا للرد علي التقرير الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن فض رابعة.

وقام أحد ضباط الأمن بمنع بعض الصحفيين من دخول مقر “الاستقلال” وتم إنزال بعض الإعلاميين الذين كانوا متواجدين بمقر الحزب.. بينما لم يتم القبض على أي شخص باستثناء توقيفهم للتأكد من هوياتهم بعد تفتيشهم.

> فيما لم يتم اعتقال قادة التحالف الذين كانوا سيحضرون المؤتمر، لأنهم لم يحضروا إلي مقر حزب الاستقلال بعد.