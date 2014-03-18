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المعلم: ليس شرطا أن تضم قائمتي في انتخابات الأهلي لاعب كرة

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المعلم: ليس شرطا أن تضم قائمتي في انتخابات الأهلي لاعب كرة المعلم: ليس شرطا أن تضم قائمتي في انتخابات الأهلي لاعب كرة

يؤمن إبراهيم المعلم المرشح على مقعد الرئاسة في انتخابات مجلس إدارة الأهلي بأن عدم وجود لاعب كرة سابق في قائمته لا يمثل مشكلة.

وينافس إبراهيم المعلم نظيره محمود طاهر على مقعد الرئاسة في انتخابات الأهلي.

وقال المعلم في المؤتمر الصحفي يوم الثلاثاء: "الأهلي حاليا يحتاج تغيير والدفع بعناصر شابة، وواضح للغاية أن هناك خلل فني".

وأضاف "لا توجد مشكلة في عدم ضم قائمتي لاعب كرة سابق، المجلس المقبل لن يلعب .. ونمتلك خبرات عديدة في النادي يمكن الاستعانة بها".

وتابع "وضعنا خطة متكاملة لتطوير فرق الأهلي المختلفة والألعاب الأخرى بخلاف الكرة".

وأتم المعلم "خضع كل أفراد قائمتي لاختبارات معينة للتأكد من أهليتهم وقدرتهم على إفادة الأهلي".

وتقام انتخابات الأهلي في 27 و28 مارس الجاري، ولا يحق لحسن حمدي ومجلسه الترشح طبقا لبند الثماني سنوات.

وضم مجلس الأهلي السابق حسن حمدي ومحمود الخطيب لاعبي كرة قدم سابقين في القلعة الحمراء.

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