“أبناء سوهاج” بالسعودية تحذر ممن يستخدمون اسمها أو شعارها

أكد مجلس إدارة جمعية أبناء سوهاج في السعودية على أن الجمعية هي الممثل الوحيد لأبناء سوهاج في السعودية وأنها هي الجهة الحاصلة على ترخيص من القنصلية العامة في الرياض وصندوق رعاية المصريين، وأوضح مجلس الادارة في بيان له أنه لا توجد أي كيانات أخرى غير هذه الجمعية تمثل أبناء سوهاج في السعودية سواء تحت مسميات اتحادات أو شباب ابناء سوهاج أو غير ها من المسميات التي يدعيها البعض.

وحذر مجلس الادارة أي شخص يستخدم شعار الجمعية أو التحدث باسمها دون العودة إلى مجلس الادارة، وأوضح أن أي شخص يدعي أنه يمثل أو يرأس أي كيان آخر يتعلق بأبناء سوهاج في السعودية سيتم مقاضاته وإبلاغ السلطات المختصة بإدعاءاته ودعا كافة المسؤولين في مصر إلى التعامل فقط مع كيان جمعية أبناء سوهاج في السعودية.

وأكدت السفارة والقنصلية العامة في الرياض وصندوق رعاية المصريين بالرياض بأنه لا توجد أي كيانات في السعودية تحمل اسم جمعية أو رابطة أو اتحاد سوى جمعية أبناء سوهاج بالسعودية التي تحمل رقم: 10 بتاريخ 26 مايو 2013 ويرأس مجلس إدارة الجمعية الكاتب الصحفي حازم الشرقاوي ونائب رئيس مجلس الادارة حمادة عثمان، وجمال عمر الضبع الأمين العام، وهيثم عز الدين الخارفي أمين الصندوق، وعضوية مجلس ادارة كل من: محسن عبد الحليم، نشأت عبد الفتاح، خالد الشيخ ، علاء عبد اللطيف، الباقوري مقلد، امين عامر.، هشام الزير، ومحمود مسعود.