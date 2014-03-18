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مصرع وإصابة 12 فى انقلاب سيارة بالمنيا‎

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مصرع وإصابة 12 فى انقلاب سيارة بالمنيا‎ مصرع وإصابة 12 فى انقلاب سيارة بالمنيا‎

شهد الطريق الصحراوي الشرقى بالمنيا ، وقوع حادث إنقلاب سيارة أسفرت عن مصرع 3 وإصابة 9 آخرين.
> حيث تلقى مأمور مركز شرطة المنيا ، بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى ،وبإنتقال أجهزة الأمن الى موقع الحادث وبالمعاينة تبين ، إنقلاب السيارة 15304 أجرة سوهاج ، قيادة محمد أبو المجد حامد 30 سنة ، ومقيم ساقولته ، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة ، وكلاً من عاطف سيد محمود، 28 سنة، ومقيم سوهاج، ،والحسينى أحمد محمد ،25 سنة، طالب بكلية الآثار جامعة القاهرة، وإصابة كلاً من أحمد مظهر حسن ،22 سنة،مجند ، محمد أحمد محمد ،27 سنة ،مهندس ،وهيثم طلعت حربى 25 سنة مجند ، وحسن فرغلى أحمد ،29 سنة ،عامل ، وحسن السيد 22 سنة ،مجند ، ورأفت فؤاد توفيق ،22 سنة ،مجند ، أجمد محمد عبد الله 27 سنة نعامل ، عز خليل احمد ،21 سنة، مجند.
> تم نقل الجثث والمصابين ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وأخطرت النيابة العامة التحقيقات.

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