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بالصور. جامعة أسيوط تنظم ندوة حول خدمات مكتبة الإسكندرية فى دعم الباحثين

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بالصور. جامعة أسيوط تنظم ندوة حول خدمات مكتبة الإسكندرية فى دعم الباحثين بالصور. جامعة أسيوط تنظم ندوة حول خدمات مكتبة الإسكندرية فى دعم الباحثين

ندوة حول خدمات مكتبة الاسكندرية فى دعم الباحثين فى

تحت رعاية الدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتور احمد عبده جعيص نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث ، نظمت جامعة أسيوط اليوم ندوة بعنوان ” خدمات مكتبة الاسكندرية _ قسم الدعم العلمى والمشروعات _ لدعم الباحثين والاكاديميين وطلبة الدراسات العليا بجامعة أسيوط” ، وذلك ضمن سلسلة من الندوات التعريفية التى تعقدها مكتبة الاسكندرية لدعم الباحثيين والاكاديميين فى مختلف جامعات صعيد مصر .

وأشاد الدكتور أحمد جعيص فى كلمته بالدور التنويرى والريادى لمكتبة الاسكندرية ودعمها المستمر للباحثين والاكاديميين فى مختلف الجامعات المصرية حيث انها تعد من اغنى المكتبات العلمية على مستوى العالم، وهو ما يساهم فى إحياء وتجديد أنشطة المكتبة فى خدمة الباحثين فى مجال العلوم الانسانية والتطبيقية على حد سواء.

وحاضر فى الندوة الدكتور طارق عدنان الباحث الاكاديمى ومدير قسم الدعم العلمى والمشروعات موضحا الأنشطة التى يقدمها قسم الدعم العلمى والمشروعات بالمكتبة ومن ضمنها : دعم الباحثين الجدد فى اختيار موضوعات أبحاثهم العلمية والعمل على عرض احدث ما توصل اليه العلم فى المجالات الحديثة ، رفع التصنيف الدولى للجامعات المصرية ، التسويق الأكاديمى ، دعم الثقافة العلمية وتعريف طلاب الدراسات العليا والباحثين بأساليب وأسس البحث العلمى ، تمويل الأبحاث العلمية الى جانب المساهمة فى انشاء بعض الوحدات الخاصة والمراكز بالمكتبة والتى تسهام فى مجال البحث العلمى وتخدم الأكاديميين والباحثين .

وناقشت الندوة دور مكتبة الاسكندرية فى الاعداد لمسابقة مصرية لدعم خمسة ابحاث شهرياً للنشر فى دوريات عالمية وذلك بهدف الارتقاء بالتصنيف الدولى للجامعات المصرية .

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