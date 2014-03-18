وفد أسيوط : الإخوان يهدفون لكسر الإرادة الشعبية‎

أكد حزب الوفد باسيوط ان مظاهرات الغد 19 مارس للجماعة الارهابية وانصارها تهدف الى هدم الدولة المصرية ونشر الفوضى وكسر الارادة الشعبية .

وقال عقيل اسماعيل عقيل سكرتير عام مساعد ان مظاهرات 19مارس العبثية تحاول بها الجماعة ايصال رسالة الى الخارج ان مصر تعانى من فوضى وليس بها استقرار ، وهى استمرارا لمسلسل اثارة المخاوف لدى الشعب المصرى وادخال الرعب الى نفوس المواطنين ، وطالب تمام بالقبض على جميع قيادات الكيان الاجرامى الذى يحرض على العنف ” المسمى دعم الشرعية “.

ودعا علاء الدين هاشم سكرتير عام مساعد الحزب لرئيس عدلى منصور لإجراء محاكمات فورية ورادعة ضد كل من يمارس أعمال إرهابية تصل إلى الإعدام شنقاً، حتى يكون أمراً ردعاً لكل من يستهدف الأمن القومى المصرى.