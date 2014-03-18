كيف تصنعين مزيل عرق طبيعياً؟

لا غنى لأيّ امرأة عن مزيل العرق للوقاية من الرائحة غير المحبَّبة، سواء في الصيف أو الشتاء، بالرغم من الآثار الجانبية التي قد تتسبّب فيها تلك المستحضرات. وغالباً ما تمتلئ الأسواق بالعديد من مزيلات العرق الفعّالة، التي تسبّب تهيّج الجلد أحياناً، أو اسمرار لونه، خصوصاً عند ذوات البشرة الحسّاسة، لما تحتويه تلك المستحضرات من مواد كيمياوية.

«سيدتي نت» التقى اختصاصيَّة البشرة، الدكتورة ليلي عبود، لتقدّم لك بعض الوصفات الطبيعيَّة الخاصّة بمزيلات العرق الفعّالة جداً، التي تتكوّن بالأساس من موادّ طبيعيَّة.

• الوصفة الأولى

• المكونات:

ـ 3 ملاعق بيكنج صودا.

ـ 3 ملاعق من نشاء الذرة.

ـ 3 ملاعق من زيت جوز الهند النقي.

ـ قطرات من زيت شجرة الشاي «اختياري»؛ لأنَّه مضاد للبكتيريا.

ـ قطرات من أيّ زيت عطريّ «اختياري».

الطريقة:

• اخلطي البيكنج صودا ونشاء الذرة جيّداً.

• قومي بتدفئة زيت جوز الهند قليلاً حتّى يُصبح سائلاً.

• أضيفي زيت جوز الهند وزيت شجرة الشاي إلى المسحوق السابق، وقلبي المقادير جيّداً.

• ستحصلين على خليط غليظ القوام، قومي بتعبئته في برطمان أو علبة، واستخدميه بعد الحمّام.

• الوصفة الثانية

المكونات

ـ قطعة من الشبّة.

ـ ملعقة من بودرة المسك «متوفرة في متاجر العطارة».

ـ ملعقتان من البودرة.

• الطريقة:

• قومي بتكسير الشبّة إلى قطع صغيرة، ثمّ قومي بطحنها جيّداً لتُصبح بودرة.

• قومي بإضافة نحو 10 ملاعق من الشبّة المطحونة إلى البودرة والمسّك واخلطيها جيداً.

• احفظي الخلطة السابقة في وعاء، واستخدميها بعد الحمّام مباشرة.

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