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Miley Cyrus بوشم جديد في مكان حساس!

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Miley Cyrus بوشم جديد في مكان حساس! Miley Cyrus بوشم جديد في مكان حساس!

هالو كيتي! شاركت Miley Cyrus جمهورها صورة لوشمها الجديد عبر إنستغرام. هرة مايلي سايرس الصفراء تأتي مع شاربين ودمعة منهمرة موشومة على داخل الشفة السفلية. حتى أنّ المغنية ابتكرت هاشتاغ للتعبير عن الوضع وهو "#Sadkitty #F*Ckyeahtulsa @Waynewontpostpicsofnakedwomen @Katyweaver #Lovemoneyparty #Freakz
يمكن اعتبار الوشم طريقة لتكريم أداءها اللافت للأنظار خلال حفل جوائز American Music Awardsعندما أدت أغنية "Wrecking Ball" بينما كانت هرة عملاقة تقول كلمات الأغنية على شاشة عملاقة خلفها.
ومن الواضح أنّ مايلي أصبحت معتادة على تحمّل الألم الذي تتسبب به الأوشام. في السنة الماضية، كلفت Kat Von D مهمة نسخ لوحة Leonardo Da Vinci's الشهيرة والأيقونية "القلب المشرح". أما السنة السابقة، رسمت مايلي وشما مقتبساً من الرئيس ثيودور روزفلت على ذراعها الأمامية.

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سيدتي