إحالة أوراق متهمين بقتل شخص بسوهاج للمفتي

قررت محكمة جنايات سوهاج ،إحالة أوراق المتهمين، موريس شاكر طلبة ،وممدوح الضبع حنا ،إلى مفتى الجمهورية ، وحددت جلسة 18 مايو القادم للنطق بالحكم لإتهامهما بقتل المجنى عليه نبيل نصرى كامل، بسكين وفصل رأسه عن جسده انتقاماً منه لقيامه بمعاشرة ابنة المتهم الاول وتدعى مارى وحملها منه سفاحا .

> تعود احداث القضية الى شهر اكتوبر عام 2012 ،عندما تلقى رئيس مباحث أخميم، بلاغاً من أحد الاهالى بالعثور على جثة المجنى عليه وسط الزراعات مفصولة الرأس .

وبعد تقنين الاجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين بالاشتراك مع ابنة الاول ” المجنى عليها” حيث قام المتهم بعمل علاقة غير شرعية مع الفتاة وحملت منه سفاحا ووضعت طفله فى احدى الحضانات التابعة للكنيسة ، وعندما علم المتهم الثانى وهو ابنة خالتها قام باخبار المتهم الاول “زوج خالته” وقررا سويا الانتقام والتخلص من المجنى عليه وفى يوم الحادث اتفق المتهمان مع ابنة المتهم الاول مارى على استدراج المجنى عليه الى دير الانبا شنودة والدير الابيض وكانا يستقلان دراجة بخارية ثم توجها به الى الزراعات و انهال المتهمان على المجنى عليه بسكين ومزقا جسده وقاما بفصل راسه عن جسده للتاكد من وفاته وبعد انتهائهما من الجريمة قاما بالقاء الجثة وسط الزراعات فى احد الحقول وفرا هاربين بصحبة المتهمة الثالثة مارى موريس .

> تم القبض على المتهمين الاول والثانى واعترفا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهما الى محكمة جنايات سوهاج والتى اصدرت حكمها السابق .