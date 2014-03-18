وصول 16متهما لاستئنافهم على حكم “حبسهم 5 سنوات” في أحداث مصطفي النحاس

وصل 16 متهم من انصار الرئيس المعزول محمد مرسي الي محكمة جنح مستأنف مدينة نصر, المنعقدة باكاديمية الشرطة لحضور جلسة النطق بالحكم في استئنافهم على حكم حبسهم 5 سنوات مع الشغل لاتهامهم بأحداث الشغب بشارع مصطفى النحاس .

وأودع المتهمون داخل قفص الاتهام قبل بدء الجلسة وقاموا بأداء صلاة الضهر داخل القفص.

كانت النيابة العامة قد أسندت لهم عدة تهم منها إثارة الشغب وقطع الطريق ومقاومة السلطات والتظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية والانضمام إلى عصابة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة مواد حارقة قابلة لاشتعال مولوتوف.