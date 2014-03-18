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بالصور .. محافظ الفيوم يقود حملة إزالات بـ “طامية”

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بالصور .. محافظ الفيوم يقود حملة إزالات بـ “طامية” بالصور .. محافظ الفيوم يقود حملة إزالات بـ “طامية”

محافظ الفيوم يقود حملة إزالات بـ “طامية”

أصدر الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم توجيهات مشددة لرئيس مركز ومدينة طامية بإستمرار حملات الإزالة لجميع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة داخل نطاق المركز بالتنسيق مع قوات الشرطة.

جاء ذلك خلال قيام محافظ الفيوم بتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بمركز طامية فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي .

وأثناء عودة المحافظ من أفتتاحات المركز لاحظ وجود عدد من التعديات على الاراضى الزراعية بطريق طامية كفر محفوظ ,فأصدر توجيهاته لرئيس مجلس المدينة بإستدعاء المعدات اللازمة لإزالة التعديات وأستمر تواجد المحافظ بالموقع حتى تم الإنتهاء من إزالتها بالكامل.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الإزالة الفورية لكافة التعديات بالبناء أو التشوين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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