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“الحرب العالمية الثالثة” فى مايو المقبل

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“الحرب العالمية الثالثة” فى مايو المقبل “الحرب العالمية الثالثة” فى مايو المقبل

صورة أرشيفية

يطرح المنتج أحمد السبكى فيلمه الجديد الحرب العالمية الثالثة فى مايو المقبل وقد طرح الملصق الدعائى له فى دور العرض السينمائية أخيراً والجدير بالذكر ان الفيلم من بطولة هشام ماجد ، احمد فهمى ، شيكو إخراج أحمد الجندى تأليف محمد صقر ومحمد عز الدين وكان من المفترض ان تكون البطوله النسائيه فيه لدنيا سمير غانم ولكن لظروف حملها  ، ومن المقرر أن تضع «غانم» مولودتها الأولى فى شهر أبريل المقبل، إضافة إلى حاجتها لشهرين تقريبا بعد الحمل لاستعادة رشاقتها مرة أخرى، خاصة أنها تجسد دور «مارلين مونرو» في الفيلم ، فإستغنى «السبكي» عن مشاهد دنيا، والأغنية التي سبق وسجلتها مع الفنان حمدي بتشان، واستعان بالفنانة بوسي “اه يا دنيا” ،التى قامت بتصوير مشاهدها الداخلية وسجلت أغنية بعنوان «أنا مارلين مونرو».

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