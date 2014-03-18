يطرح المنتج أحمد السبكى فيلمه الجديد الحرب العالمية الثالثة فى مايو المقبل وقد طرح الملصق الدعائى له فى دور العرض السينمائية أخيراً والجدير بالذكر ان الفيلم من بطولة هشام ماجد ، احمد فهمى ، شيكو إخراج أحمد الجندى تأليف محمد صقر ومحمد عز الدين وكان من المفترض ان تكون البطوله النسائيه فيه لدنيا سمير غانم ولكن لظروف حملها ، ومن المقرر أن تضع «غانم» مولودتها الأولى فى شهر أبريل المقبل، إضافة إلى حاجتها لشهرين تقريبا بعد الحمل لاستعادة رشاقتها مرة أخرى، خاصة أنها تجسد دور «مارلين مونرو» في الفيلم ، فإستغنى «السبكي» عن مشاهد دنيا، والأغنية التي سبق وسجلتها مع الفنان حمدي بتشان، واستعان بالفنانة بوسي “اه يا دنيا” ،التى قامت بتصوير مشاهدها الداخلية وسجلت أغنية بعنوان «أنا مارلين مونرو».