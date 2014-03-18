المتحدث العسكري: ضبط 43 من العناصر الإجرامية والمطلوبين في عدد من المحافظات

تمكنت عناصر إنفاذ القانون من قوات الجيش والشرطة من مداهمة عدد من البؤر الإجرامية والإرهابية في محافظات شمال سيناء، بورسعيد، الإسماعيلية، دمياط، الشرقية، الدقهلية، المنيا، وأسفرت عن القبض على 43 فرد ما بين عناصر إرهابية وإجرامية، هاربين من تنفيذ أحكام، حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، حيازة مخدرات، مشتبه بهم وجارى فحصهم أمنيًا، حسب ما ذكر العقيد احمد محمد علي المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”.

وتم ضبط 2 بندقية اليه ، 3 خزنة بندقية آليه، 2 قنبلة هجومية مدون عليها كتائب عز الدين القسام، 3 فرد خرطوش، مسدس 9مم – كميه كبيرة من الذخائر والأسلحة البيضاء، كميه من المواد المخدرة، إلى جانب العثور على جهاز موتورولا صغير الحجم والذى يستخدم فى تفجير العبوات الناسفة عن بعد، 2 شدة فرد بندقية اليه خاصه حركة حماس، 2 خزنة حديديه مغلقة 3 جواز سفر بها تأشيرات دخول وخروج للجانب الإسرائيلى، مخزن بضائع معده للتهريب، ، تدمير 3 نفق بمنطقة الجبور.

كما تم حرق وتدمير، 5 دراجات بخاريه ، 7 عربات انواع بدون لوحات معدنية او أوراق ، حرق28 عشة والتى تستخدمها العناصر الإرهابية كقاعدة إنطلاق لتنفيذ هجماتها ضد عناصر الجيش والشرطة، ضبط 29 مخالفة مرورية.