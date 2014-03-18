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جيرارد: رودجرز أفضل مدرب عملت معه

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جيرارد: رودجرز أفضل مدرب عملت معه جيرارد: رودجرز أفضل مدرب عملت معه

/أ ش أ/ أكد ستيفن جيرارد قائد نادي ليفربول أن بريندن رودجرز المدير الفني الحالي للفريق هو أفضل مدرب تدرب تحت قيادته طوال مسيرته الكروية.

كان رودجرز قد تولى قيادة الريدز في عام 2012 ويعتبر سادس مدرب يتولى تدريب جيرارد في النادي الإنجليزي العريق.

وقال جيرارد /33 عاما/ "كان اكتشافا ،وهو دائم التفكير والابتكار في التشكيل ، ومن خلال تغييرات محدودة يحدث الابتكار".

وأضاف " دائما ماينتابك معه شعور بالثقة والإيمان بقدراته وهو من وجهة نظري افضل مدرب عملت معه".

ودعا جيرارد مسئولى نادى ليفربول للجلوس مع رودجرز وتوقيع عقد طويل الأجل مع المدرب الذى ينتهي عقده مع النادي في نهاية الموسم المقبل.

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثانى في الدوري متخلفا بفارق أربع نقاط عن تشيلسى ولديه مباراة مؤجلة قبل تسعة أسابيع من انتهاء الموسم.

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