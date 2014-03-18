وفاء كيلاني حاولت إيقاع مكسيم خليل في فخ العنصريّة فوقعت هي

حلّ النجم السوري مكسيم بالأمس ضيفاً على وفاء الكيلاني في برنامج "الحكم" في حلقة تم خلالها التطرق الى الجوانب الفنية والشخصية، واستطاع مكسيم ان ينجو من الأفخاخ التي نصبتها له وفاء أولاً عندما حاولت حشره في موضوع خيانته لزوجته، ولكنه رفض التحدث فيه وثانياً عندما اتهمته بالعنصرية عندما رفض طلبها التحدث باللهجة المصرية خلال إحدى فقرات الحلقة، ومن ثم حاولت التأكيد على عنصريته، من خلال الاستعانة بتصريح له اعتبر فيه أن الدراما السورية أفضل من الدراما المصرية. ولكن غاب عن وفاء ان تسأله ما الذي يقصده بكلامه في نهاية الحلقة عندما قال" أحببت حكم الناس، ولكن بعد الحلقة هناك حكم من ناس تانية أقوى بكتير".

مهند ومكسيم

بدأت الحلقة بـ "روبروتاج" تناول أبرز المفاصل في حياة مكسيم الشخصية والفنية، كما تمت الإضاءة على ابزر الاعمال التي صنعت نجوميته، وبدا واضحاً غياب الموضوعية عند طرح مسالة "صناعة نجومية مكسيم"، لأن من ساهم في صنعتها في الحقيقة، هو المسلسل التركي" نور" حيث كان مكسيم بطل ذاك المسلسل بصوت "مهند" التركي، مما يعني انه نجّم على حساب مهند وليس العكس، هو الذي تحدث عن ازمة عاناها لمدة سنة لكون "مهند" التركي نجّم على حسابه ولكنه تجاوزها عندما نال في السنة نفسها جائزة "أفضل ممثل ثان" عن مسلسل "زمن العار" وهذا يعني أنه اعترف بنفسه أنه لم يكن نجماً في تلك المرحلة وهذا ليس عيباً خصوصاً وانه تحدث بشيء من الكبرياء عن إعلان بصوته للنجم التركي مشيراً إلى أنه كان قصيراً جداً ونسيه الناس.

جواز السفر الروسي

مكسيم تحدث عن طفولته وأحلامه وحبه للباليه وكرة السلة والشعر وأشار إلى أن سبب نجاحه هو التحدي، مؤكداً أن النجم الأعلى أجراً ليس بالضرورة هو الممثل الاكثر نجاحاً عندما طرحت عليه وفاء سؤالاً عن الممثل الأعلى أجراً في مقارنة بينه وبين جمال سليمان وتيم حسن وباسل خياط وقصي خولي، كما انتقد مسالة دخول الممثل السوري الى مصر التي دخلها بجواز السفر الروسي، معتبراً أنه لا يجوز أن تكون هناك قسوة في القرارات عندما يتعلق الأمر بأشخاص يعملون في مهن معروفة، كما تطرق الى الوحدة التي كانت قائمة بين مصر وسوريا .

الخيانة الزوجيّة

في سؤال مستفز، كشفت فيه وفاء عن عنصرية اتهمت بها مكسيم، سألت "أيهما يخلد اسم الفنان الدراما السورية او المصرية"، حيث اشارت" اللي ما بينعرف في مصر وكأنه ما تعرفش" ، فأجابها مكسيم" هذا ليس صحيحاً لأن الممثل الذي لا يعرف في مصر يكون غير معروف في مصر فقط، فانا كنت معروفاً في الاردن والمغرب والجزائر ولبنان وككل الدول العربية ولم أكن معروفاً في مصر فقط".

مكسيم الذي اشار ان اكثر ما يحبه في المرأة هو ذكاؤها، أكد أنه لا يشعر بالندم لأنه صرح في الإعلام انه خان زوجته قبل أن تخونه، لكونه شخصاً واضحاً وصريحاً، ورفض التحدث في هذا الموضوع كما الكشف نتيجة استطلاع آراء الناس حوله، وعندما سألته وفاء عما إذا كان نصفه الروسي هو الذي علمه الصراحة والصدق، أجابها بل نصفي العربي لأن والده هو من علمه ان يكون صادقاً وصريحاً، كما أكدّ أنه ليس من هو من تطرق الى الموضوع بعد مرور 10 سنوات على فعل الخيانة بل كل ما في الأمر انه سئل عنه وهو أجاب ببساطة.

سيرين وسلافة ومي عز الدين

بين سلافة معمار وسيرين عبد النور ومي عز الدين، أوضح أن الكيمياء بينه وبين سيرين هي الأعلى ولقد لمسها الناس على الشاشة، كما تحدث عن مشاركته الفنانة رغدة في مسلسل "الشك" بالرغم من تضارب مواقفها تجاه ما يحصل في سوريا، وأشار الى أنهما لم يتحدثا في السياسة لأن كل منهما يعرف وجهة نظر الآخر، كما اكد أنه بعد مرور 3 سنوات على بدء الأزمة السورية وبعد سقوط كل هذه الدماء لا يمكن لأي سوري ان يغير موقفه. كما أوضح مكسيم أنه على عكس أصالة لا يشعر أنه مستهدف في لبنان بل هو يشعر بالأمان، على الرغم من أنه تعرض لمشكلة بسبب موقفه المعارض ومؤكداً انه في لبنان يشعر وكأنه في بلده.

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