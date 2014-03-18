كيت وينسليت نجمة على رصيف الشهرة في هوليوود

ظهرت النجمة الأمريكية Kate Winslet جالسة على الأرض قرب النجمة التي تمّ تكريمها بها على رصيف الشهرة في هوليوود، بحضور حشد من المشاهير.

وقد كشفت Kate، البالغة من العمر 38 عاماً، عن النجمة رقم 2520، والتي تحمل اسمها على رصيف الشهرة، بسعادة لا توصف، لأنّ في ذلك تحقيق لأمنية كل نجم، في وقت أعربت عن فرحتها بالعدد الكبير من الناس الذين حضروا تكريمها.

وشارك في تكريم Kate النجمتان Shailene Woodley، التي قدمتها خلال الاحتفال، وKathy Bates، التي مثلت معها في فيلم "تايتانيك"، إضافة إلى المخرج James Cameron.

وقد تغيّب عن التكريم خطيبها Ned Rocknroll، بسبب بقائه في المنزل والاهتمام بأطفالهما الثلاثة.

تجدر الإشارة إلى أنّ Kate Winslet بدت رشيقة في أوّل إطلالة لها بعد إنجاب طفلها الثالث في شهر كانون الأول عام 2013.

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