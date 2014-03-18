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توقف حركة قطارات الصعيد لمدة ساعة للاشتباه في وجود قنبلة بأحد القطارات بالمنيا

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توقف حركة قطارات الصعيد لمدة ساعة للاشتباه في وجود قنبلة بأحد القطارات بالمنيا توقف حركة قطارات الصعيد لمدة ساعة للاشتباه في وجود قنبلة بأحد القطارات بالمنيا

صورة أرشيفية

توقفت حركة قطارات الصعيد بالمنيا ، لنحو 50 دقيقة ، عقب ورود بلاغ بعثور أحد ركاب القطارات المتجهة إلى الوجه البحري على كرتون بداخلها جسم معدني غريب، الأمر الذي أثار الرعب والفزع بين ركاب القطار رقم 987 وبفحص الجسم تبين أنه مفرمة لحوم .

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، إخطارًا بعثور عدد من ركاب القطار رقم 987 المتجه من قبلي لبحري، على (كرتونة) بداخلها جسم معدني غريب، الأمر الذي دفع أجهزة الأمن العام والسكة الحديد، بإيقاف حركة القطارات الطالع والنازل – أسوان، وذلك لفحص الجسم الغريب.

وانتقلت على الفور قوة من رجال البحث الجنائي بقيادة محمد عبد العظيم، رئيس فرع البحث بجنوب المنيا، بصحبة خبراء المفرقعات، لمحطة السكة الحديد بملوي، وتبين أن الجسم الغريب هو (مفرمة لحم) قديمة.

وصرح مصدر مسؤل بسكك حديد المنيا ، أنه تم إستأنف القطار رحلته للقاهرة. ، بعد التأكد من عدم وجود متفجرات تعيق حركة القطارات أو تهدد سلامة الركاب .

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