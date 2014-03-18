3 أسباب تجعل ريال مدريد يقسو على شالكه رغم السداسية

ربما تكون مباراة الذهاب التي انتهت 6-1 لصالح ريال مدريد في ألمانيا، قد حسمت الأمور بخروج شالكه من دور الـ16، ولكن هناك أسباب تدفع الملكي لخوض لقاء الإياب مساء الثلاثاء بجدية.

ويحل شالكه ضيفا على ريال مدريد في سنتياجو برنابيو في مباراة شبه محسومة للملكي بحسب تصريحات ينس كيلر المدير الفني.

ويستعرض FilGoal.com ثلاثة أسباب تدفع ريال مدريد لخوض المباراة بجدية:

1- الكلاسيكو

يستعد ريال مدريد لمواجهة برشلونة يوم الأحد المقبل على نفس الملعب في الجولة 29 من الليجا، ولكن قبله سيخوض مواجهة شالكه.

وقال أنشيلوتي للصحفيين: "الفريق في أفضل حال، ومباراة شالكه خير تحضير للكلاسيكيو، ومتحمسون للعب مباراة جيدة".

مواجهة شالكه ستكون بمثابة اللقاء التحضيري لمواجهة الكلاسيكو وتدفع معنويات اللاعبين لمواصلة الانتصارات.

2- دوري الأبطال

يحاول ريال مدريد مواصلة النتائج الإيجابية في دوري أبطال أوروبا، لذا سيخوض اللقاء بالجدية اللازمة وعدم الاكتفاء بسداسية الذهاب.

وأضاف أنشيلوتي "سنحرص على اللعب بشكل جيد لأنها مباراة في دوري الأبطال وعلينا احترام المنافس والإبقاء على شكل الفريق الجيد".

ولم يخسر ريال مدريد في أي مباراة بدوري الأبطال هذا الموسم، إذ تعادل في لقاء واحد من آخر ثمانية مواجهات، وهذه النسخة لم تشهد خسارته مطلقا.

3- إثبات الذات

سيجري أنشيلوتي تغييرات على تشكيل ريال مدريد بسبب خوفه من الإصابات والجاهزية للكلاسيكو، بجانب إصابة كريم بنزيمة مهاجم الفريق في مواجهة مالاجا التي فاز بها الميرنجي 1-0.

وأوضح مدرب الريال "سنجري بعض التغييرات في التشكيل لأن مواجهة مالاجا كانت صعبة، وعلى بعض اللاعبين الاستشفاء لكي يكونوا جاهزين لبرشلونة، بجانب إرهاق عدد منهم".

وبالتالي ستسعى الأسماء البديلة في تشكيل ريال مدريد أمام شالكه على إثبات جدارتها بالتواجد في لقاء هام مثل برشلونة، وفرصة الظهور بشكل قوي أمام شالكه لن تعوض.