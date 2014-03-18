«الجيزة» تنفذ 14 إزالة بكرداسة في 24 ساعة فقط

بدأت محافظة الجيزة، الثلاثاء، تنفيذ حملات متتالية بالتعاون مع مديرية الأمن لإزالة التعديات الواقعة على الأراضى الزراعية بزمام المحافظة ووضع حد نهائي لتجاوزات بعض المخالفين للقانون والتي زادت خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه قال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إنه تم تشكيل لجنة ثلاثية للمرور على الزمام الزراعي بكل وحدة محلية لرصد أي مخالفات والتعامل معها بحسم وشدة في إطار القانون.

وأشار إلى أنه من المهم عودة هيبة الدولة لردع المخالفين، وهذه الحملة ليست الحملة الأولى ولن تكون الأخيرة ، وسيعقبها حملات أخرى للحد من التعديات على أراضي الدولة.

وكشف تقرير تلقاه المحافظ من خيري مرسي رئيس مركز ومدينة كرداسة أنه تم تنفيذ حملة مكبرة بكفر حكيم تم خلالها تنفيذ 14 قرار إزالة لأسوار ومبان على مساحة 20 فداناً حيث تعدت إحدى الشركات العقارية على المساحة الزراعية وتشوين معدات بناء لإقامة بعض العقارات.

وفي سياق متصل انتقد عدد من أهالي مركز ومدينة كفر غطاطي ومنشية البكاري، تجاهل المحافظة لبعض المخالفات واجبة التنفيذ لصالح بناء مدارس وبعض المباني الخدمية الأخرى.

ولفت الأهالي إلى أن التعديات التي تجاهلتها المحافظة بلغت حد سرقة شارع بالكامل يربط بين شارع الثلاثيني ومساكن كفر طهرمس، حيث استولى أحد المواطنين على الشارع بالكامل لصالح أسرته.