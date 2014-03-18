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5 حقائق قبل صدام تشيلسي وجالاتاسراي

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5 حقائق قبل صدام تشيلسي وجالاتاسراي 5 حقائق قبل صدام تشيلسي وجالاتاسراي

يستضيف تشيلسي يوم الثلاثاء نظيره التركي جالاتاسراي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهة التي تحسم بطاقة الصعود لربع النهائي بعد أن تعادلا ذهابا 1-1.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 حقائق قبل صدام تشيلسي وجالاتاسراي.

- جالاتاسراي لم يسبق له وأن تغلب على الأندية الإنجليزية في ملاعبها إذ لعب أمامهم 8 مباريات تعادل في 3 وخسر 5.

- دروجبا مهاجم جالاتاسراي هو الهداف التاريخي لتشيلسي في بطولة دوري الأبطال برصيد 17 هدفا.

- جالاتاسراي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2002 أمام لوكومتيف موسكو.

- تشيلسي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يهزم ذهابا إذ تلقت أندية أرسنال ومانشستر سيتي ويونايتد هزائم في المباراة الأولى.

- آخر خسارة لتشيلسي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا كانت هذا الموسم على يد بازل السويسري أما آخر فوز لجالاتاسراي خارج ملعبه كان على شالكه بدور الـ16 الموسم الماضي.

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