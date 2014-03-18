يستضيف تشيلسي يوم الثلاثاء نظيره التركي جالاتاسراي في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا في المواجهة التي تحسم بطاقة الصعود لربع النهائي بعد أن تعادلا ذهابا 1-1.

ويستعرض FilGoal.com أبرز 5 حقائق قبل صدام تشيلسي وجالاتاسراي.

- جالاتاسراي لم يسبق له وأن تغلب على الأندية الإنجليزية في ملاعبها إذ لعب أمامهم 8 مباريات تعادل في 3 وخسر 5.

- دروجبا مهاجم جالاتاسراي هو الهداف التاريخي لتشيلسي في بطولة دوري الأبطال برصيد 17 هدفا.

- جالاتاسراي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه خارج ملعبه في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2002 أمام لوكومتيف موسكو.

- تشيلسي هو الفريق الإنجليزي الوحيد الذي لم يهزم ذهابا إذ تلقت أندية أرسنال ومانشستر سيتي ويونايتد هزائم في المباراة الأولى.

- آخر خسارة لتشيلسي على ملعبه في دوري أبطال أوروبا كانت هذا الموسم على يد بازل السويسري أما آخر فوز لجالاتاسراي خارج ملعبه كان على شالكه بدور الـ16 الموسم الماضي.